"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

Nathan De Cat a reçu le Prix Dominique D'Onofrio ce lundi. Lors de la cérémonie, il a été interrogé par plusieurs médias et a notamment été questionné sur les bruits qui courent en ce qui concerne un éventuel transfert.

Il se dit d'abord très content que les choses aillent si vite pour lui dans sa carrière, c’est ce qu’il voulait : "Les gens autour de moi disaient : 'Calme Nathan, ça va venir'. Mais, moi, je voulais que ça aille vite comme ça. Donc je suis content."

Déjà un véritable cadre des Mauves à seulement 17 ans, Nathan De Cat attire logiquement les convoitises. Le Bayern de Vincent Kompany et le Borussia Dortmund ont notamment été beaucoup cités récemment.

Actuellement, il est encore sous contrat avec le club bruxellois jusqu'au 30 juin 2027. Sa valeur marchande est estimée à 17 millions d'euros selon Transfermarkt, mais en cas de départ, la somme risque d'être bien supérieure.

Focus sur Anderlecht

Au micro de Circus Daily, il explique être concentré uniquement sur Anderlecht pour l’instant : "Honnêtement, mes parents et mon agent ne me disent rien. Ils disent que je dois être focus sur le foot et sur l'école bien sûr. Je reste dans ma bulle, et c'est mieux ainsi."

Nathan De Cat veut pour le moment continuer de montrer ce dont il est capable à Anderlecht. Sa vision semble être la suivante : gravir petit à petit les échelons et voir où cela l’emmènera. Mais une chose est certaine, il sera probablement fort sollicité lors des prochains mercatos.