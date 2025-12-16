L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp veut se renforcer, et pas qu'un peu, lors du mercato hivernal à venir. Et pour ce faire, Marc Overmars pourrait se tourner vers un nom bien connu au Bosuil.

Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, l'Antwerp pourrait en effet tenter de faire revenir au Bosuil un certain Gaston Ávila (24 ans), qui a évolué sous les couleurs du Great Old lors de la saison 2022-2023. Il était l'un des cadres du doublé coupe-championnat remporté par l'Antwerp cette année-là.

Suite à cette belle saison, Ávila avait décroché un beau transfert à l'Antwerp contre 12,5 millions d'euros, mais l'Argentin n'y a pas répondu aux attentes... et s'est même occasionné une rupture des ligaments croisés en janvier 2024.

Gaston Ávila de retour à l'Antwerp ?

Gaston Ávila est revenu de blessure, mais se refait une santé sportive en prêt dans le club brésilien de Fortaleza. Il y a joué 34 matchs cette année et fait forte impression. Fortaleza dispose d'une option d'achat, mais divers clubs, notamment le FC Sao Paulo, sont intéressés.

Toutefois, Ávila privilégierait un retour en Europe, et l'Antwerp serait donc une véritable possibilité. Le joueur lui-même a beaucoup apprécié son premier passage en Belgique et serait donc très intéressé. Reste à déterminer les conditions.



En effet, l'Antwerp étudierait la possibilité d'un nouveau prêt pour le défenseur argentin, qui peut évoluer en défense centrale comme au poste d'arrière gauche. Mais l'Ajax veut que le salaire du joueur soit en grande partie pris en charge, ce qui complique les négociations.