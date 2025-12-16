Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

L'arbitrage belge, qui a connu une traversée du désert ces dernières années, pourrait bien être mis à l'honneur par la FIFA. L'un de nos représentants pourrait en effet arbitrer à la Coupe du Monde 2026... mais pas sur le terrain.

La FIFA a dévoilé la présélection des arbitres de terrain et d'assistance vidéo pour la Coupe du Monde 2026. Et si aucun de nos référés belges ne figure parmi les arbitres principaux pris en considération par les instances internationales, l'un d'eux fait bien partie de la présélection pour la VAR.

Ainsi, Bram Van Driessche fait partie des arbitres présélectionnés pour la VAR lors de la Coupe du Monde aux USA, Canada et Mexique. La sélection définitive sera dévoilée au printemps.

Van Driessche, après Lambrechts et Vergoote

C'est une belle reconnaissance pour Van Driessche et pour l'arbitrage belge de manière générale, après des années compliquées. Bram Van Driessche a déjà été en charge de la VAR en Ligue des Champions, et avait également été repris par la FIFA lors de la Coupe du Monde des Clubs l'été dernier.

C'est la deuxième bonne nouvelle pour notre arbitrage ces derniers jours : vendredi dernier, l'UEFA annonçait en effet que deux de nos représentants étaient promus d'une catégorie au sein de l'arbitrage européen.



Erik Lambrechts était ainsi promu de la Category First à la Category Elite (le plus haut échelon de l'arbitrage européen), tandis que Jasper Vergoote passait de la Category Second à la Category First. Bref : l'arbitrage belge se porte bien.