Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5850

Le mercato hivernal approche et on se doute que certains clubs vont se retrouver assailli d'offres, parfois difficiles à refuser. Mais le Club de Bruges veut rester ferme concernant Christos Tzolis.

Christos Tzolis (23 ans) est l'un des atouts offensifs majeurs du Club de Bruges cette saison. Le Grec a pris encore une nouvelle dimension avec 11 buts et 12 passes décisives en 29 matchs, justifiant largement les 6 millions d'euros dépensés à l'été 2024 pour s'offrir ses services. 

Mais ces performances attirent également les regards. On sait que l'été dernier déjà, Crystal Palace était venu aux nouvelles, offrant même environ 30 millions d'euros : le Club était resté inflexible. Tzolis venait alors de prolonger son bail jusqu'en 2029. 

Tzolis comme Thiago ? 

Cet hiver, l'intérêt risque de redoubler. Mais le Nieuwsblad affirme que le Club de Bruges ne devrait une nouvelle fois pas accepter d'offre, même démesurée, pour son attaquant. Les Blauw & Zwart veulent rester compétitifs, et un tel départ torpillerait leurs chances de briller sur tous les fronts.

Une nuance, cependant : il n'est pas exclu qu'un transfert soit finalisé et officialisé... mais que le joueur finisse la saison en Belgique - comme ce qui s'était passé avec Igor Thiago, transféré à Brentford en février mais parti à l'intersaison seulement. 


Dans tous les cas, on se frotte déjà les mains à Bruges, car le club souhaitant arracher Christos Tzolis devra certainement mettre encore plus que les 33 millions touchés pour Thiago. L'ailier grec est déjà estimé à 30 millions sur Transfermarkt, et sa valeur devrait encore grimper - sans oublier que les montants de transferts effectifs dépassent souvent la valeur marchande des joueurs... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Christos Tzolis

Plus de news

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi Analyse

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

14:20
Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

14:00
Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

13:00
Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

13:31
Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

12:00
Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

11:40
3
Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

12:20
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

11:00
Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

11:20
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
2
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
1
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

07:40
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

23:00
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

21:40
3
Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

22:30
"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

21:20
"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

22:00
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

21:00
STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

20:20
2
Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

20:40
Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

19:30
Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

17:20
Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

20:00
"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

19:00
Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

18:20
OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

18:34
Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

18:00
Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

15:48
"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

17:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved