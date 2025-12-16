Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le mercato hivernal approche et on se doute que certains clubs vont se retrouver assailli d'offres, parfois difficiles à refuser. Mais le Club de Bruges veut rester ferme concernant Christos Tzolis.

Christos Tzolis (23 ans) est l'un des atouts offensifs majeurs du Club de Bruges cette saison. Le Grec a pris encore une nouvelle dimension avec 11 buts et 12 passes décisives en 29 matchs, justifiant largement les 6 millions d'euros dépensés à l'été 2024 pour s'offrir ses services.

Mais ces performances attirent également les regards. On sait que l'été dernier déjà, Crystal Palace était venu aux nouvelles, offrant même environ 30 millions d'euros : le Club était resté inflexible. Tzolis venait alors de prolonger son bail jusqu'en 2029.

Tzolis comme Thiago ?

Cet hiver, l'intérêt risque de redoubler. Mais le Nieuwsblad affirme que le Club de Bruges ne devrait une nouvelle fois pas accepter d'offre, même démesurée, pour son attaquant. Les Blauw & Zwart veulent rester compétitifs, et un tel départ torpillerait leurs chances de briller sur tous les fronts.

Une nuance, cependant : il n'est pas exclu qu'un transfert soit finalisé et officialisé... mais que le joueur finisse la saison en Belgique - comme ce qui s'était passé avec Igor Thiago, transféré à Brentford en février mais parti à l'intersaison seulement.



Dans tous les cas, on se frotte déjà les mains à Bruges, car le club souhaitant arracher Christos Tzolis devra certainement mettre encore plus que les 33 millions touchés pour Thiago. L'ailier grec est déjà estimé à 30 millions sur Transfermarkt, et sa valeur devrait encore grimper - sans oublier que les montants de transferts effectifs dépassent souvent la valeur marchande des joueurs...