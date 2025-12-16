Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Surprise ce lundi à Charleroi : le RCSC annonçait l'arrivée, en tant que "consultant sportif", de... Marouane Fellaini.

Marouane Fellaini au Sporting Charleroi ? Malgré son passage quelques années durant au centre de formation des Zèbres, nul doute que la nouvelle en a surpris plus d'un tant l'ex-Diable Rouge était surtout une icône de Sclessin, où les supporters du Standard de Liège ont souvent prié pour son retour, sur le terrain ou autour.

C'est finalement en tant que "conseiller sportif" du staff carolo que Fellaini fera ses grands débuts sur un banc de Jupiler Pro League. Dans un rôle que le Sporting Charleroi affirme être temporaire, et dédié à des "conseils tactiques" aux milieux de terrain ainsi qu'à un accompagnement du staff récemment mis en place suite au départ de Rik De Mil.

Fellaini ne coûtera rien au Sporting Charleroi

Le quotidien L'Avenir s'est penché sur l'arrivée de Marouane Fellaini et sur ses implications. Tout d'abord, une chose semble claire : l'ancien Rouche aura peu d'implication, voire pas du tout, dans les choix sportifs du staff. Ensuite : ce "stage" de quelques semaines (deux, a priori) ne se fait pas dans le cadre d'un cursus d'entraîneur, que Fellaini ne suit pas.

Ensuite, toujours selon nos confrères, Marouane Fellaini n'a pas été amené au Mambourg par Mogi Bayat, auquel il est lié via son agent Karim Mejjati, associé de Mogi. C'est par amitié envers Mehdi Bayat, qu'il a beaucoup côtoyé durant son mandat à l'Union Belge, que Fellaini est venu dépanner les Zèbres.

Ce n'est pas la première fois que Marouane Fellaini effectue ce type de mission : il l'a également fait à Dubaï et en Chine après avoir pris sa retraite. Et si ces expériences-là avaient certainement été grassement rémunérées, ce n'est pas le cas de ce passage à Charleroi : il ferait ça... gratuitement. Tout bénéfice, donc, pour le Sporting ?