Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Surprise ce lundi à Charleroi : le RCSC annonçait l'arrivée, en tant que "consultant sportif", de... Marouane Fellaini.

Marouane Fellaini au Sporting Charleroi ? Malgré son passage quelques années durant au centre de formation des Zèbres, nul doute que la nouvelle en a surpris plus d'un tant l'ex-Diable Rouge était surtout une icône de Sclessin, où les supporters du Standard de Liège ont souvent prié pour son retour, sur le terrain ou autour.

C'est finalement en tant que "conseiller sportif" du staff carolo que Fellaini fera ses grands débuts sur un banc de Jupiler Pro League. Dans un rôle que le Sporting Charleroi affirme être temporaire, et dédié à des "conseils tactiques" aux milieux de terrain ainsi qu'à un accompagnement du staff récemment mis en place suite au départ de Rik De Mil.

Fellaini ne coûtera rien au Sporting Charleroi

Le quotidien L'Avenir s'est penché sur l'arrivée de Marouane Fellaini et sur ses implications. Tout d'abord, une chose semble claire : l'ancien Rouche aura peu d'implication, voire pas du tout, dans les choix sportifs du staff. Ensuite : ce "stage" de quelques semaines (deux, a priori) ne se fait pas dans le cadre d'un cursus d'entraîneur, que Fellaini ne suit pas.

Ensuite, toujours selon nos confrères, Marouane Fellaini n'a pas été amené au Mambourg par Mogi Bayat, auquel il est lié via son agent Karim Mejjati, associé de Mogi. C'est par amitié envers Mehdi Bayat, qu'il a beaucoup côtoyé durant son mandat à l'Union Belge, que Fellaini est venu dépanner les Zèbres. 

Lire aussi… OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League
Ce n'est pas la première fois que Marouane Fellaini effectue ce type de mission : il l'a également fait à Dubaï et en Chine après avoir pris sa retraite. Et si ces expériences-là avaient certainement été grassement rémunérées, ce n'est pas le cas de ce passage à Charleroi : il ferait ça... gratuitement. Tout bénéfice, donc, pour le Sporting ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard
Marouane Fellaini

Plus de news

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

07:40
OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

18:34
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

21:40
3
Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

23:00
Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

22:30
"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

21:20
"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

22:00
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

21:00
STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

20:20
2
Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

20:40
Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

19:30
Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

20:00
"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

19:00
Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

18:20
Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

17:20
Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

18:00
Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

15:48
"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

17:40
Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

14:40
OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

17:00
"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

14:20
Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

16:30
Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi Réaction

Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi

13:00
1
Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

15:27
Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

15:00
Deux floches en quelques jours : l'un des points forts de l'Union peut aussi être sa plus grande faiblesse

Deux floches en quelques jours : l'un des points forts de l'Union peut aussi être sa plus grande faiblesse

11:40
Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

14:00
Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

13:31

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved