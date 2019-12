Iñaki Williams tient un record impressionnant en Liga

On connaît la propension de l'Athletic Bilbao à former de jeunes talents. Le jeune basque Iñaki Williams n'échappe pas à la règle. Formé au club et né à Bilbao, il n'a jamais porté la vareuse d'un autre club.

Beaucoup de clubs, pourtant, aimeraient le transférer. Mais les dirigeants basques lui ont signé un contrat jusque… 2028. Cette fidélité – appréciée par certains nostalgiques et d’autres romantiques du football – a provoqué l’établissement d’un joli record. Williams a enchaîné 137 matchs consécutifs en étant sur le terrain. L’ailier ultra rapide établit ainsi un record historique en Liga avec la vareuse des Lions. En tout, il a déjà planté 53 goals en 223 matchs avec Bilbao. Un récord histórico de 1⃣3⃣7⃣ partidos consecutivos en #LaLigaSantander con la camiseta del @AthleticClub y sin dejar de sumar.



🦁 ¿Dónde dejará el listón @Williaaams45? pic.twitter.com/eElpTnCwgV — LaLiga (@LaLiga) December 29, 2019