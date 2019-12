Pep Guardiola franchit deux nouveaux caps

Le goal de Serio Aguero était le 1000ème inscrit par un joueur entraîné par le Catalan. Il en est donc déjà à 1001 suite à la frappe du Diable Rouge qui a également trouvé le chemin des filets du portier de Sheffield United.

Bien sûr, Guardiola doit ce beau chiffre en grande partie à Léo Messi. L'Argentin a inscrit 138 goals lorsque Pep était assis sur le banc. Son compatriote Aguero à contribuer à hauteur de 78.

Le coach des Cityzens en a également profité pour fêter sa centième victoire en Premier League. Il s'est exprimé sur la BBC, après le match : "C'est une incroyable performance, je voudrais remercier tous les joueurs et tout le staff que j'ai côtoyés durant cette période". Guardiola est l'entraîneur le plus rapide à atteindre ce cap.

