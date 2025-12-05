Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

Sous les ordres de Vincent Euvrard, le Standard a toujours su réagir après une défaite contraignante. Il faudra de nouveau le démontrer ce samedi sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Dans une saison faite de hauts et de bas, le Standard est une nouvelle fois forcé de réagir après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique sur la pelouse de Dender.

"Mais nous avons toujours su relever la tête après les coups durs", soulignait Vincent Euvrard en conférence de presse, jeudi. "Après les défaites à Louvain et contre Zulte, nous avons fait un 4/6, et après la débâcle à Gand, nous avions gagné deux matchs de suite."

Le Standard veut prendre sa revanche sur le Cercle

Ce samedi (16h00), les Rouches devront à nouveau montrer leur capacité de réaction sur la pelouse du Cercle de Bruges, l'avant-dernier du championnat… qui était cependant venu coller un 0-3 à Sclessin lors de la phase aller. Un match qui a fait l'objet de vives critiques d'Ibe Hautekiet à l'encontre de Mircea Rednic.

"Il y a un écart dingue entre leurs expected points (24) et leurs points (13), ce qui montre le danger de ce défi. C'est à nous, après Dender et notre non-performance, de réagir. Jusqu'ici, nous avons toujours su réagir, c'est pourquoi je reste positif."

Lire aussi… Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"›"Le match aller est encore dans toutes les têtes. Les joueurs doivent se rappeler de leur ressenti après ce match et de la claque qu'ils nous ont infligée chez nous. La ferveur et la fierté doivent être à notre menu, samedi. On doit réagir par rapport au match à Dender, mais aussi par rapport au match aller contre le Cercle de Bruges."

Ce sera un match totalement différent que celui de Dender"

Le Standard ne jouera toutefois pas du tout la même rencontre que mardi. Là où Dender a attendu avec un bloc bas et est parti en contre, le Cercle est l'une des équipes qui presse le plus haut et avec le plus d'intensité dans le championnat.

Les Groen & Zwart viennent chercher le ballon très haut, mais ont tendance à se découvrir derrière. "Ce sera un match complètement différent, sur un terrain plus grand et plus rapide", a acquiescé Vincent Euvrard.