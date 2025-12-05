Interview Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Sous les ordres de Vincent Euvrard, le Standard a toujours su réagir après une défaite contraignante. Il faudra de nouveau le démontrer ce samedi sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Dans une saison faite de hauts et de bas, le Standard est une nouvelle fois forcé de réagir après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique sur la pelouse de Dender.

"Mais nous avons toujours su relever la tête après les coups durs", soulignait Vincent Euvrard en conférence de presse, jeudi. "Après les défaites à Louvain et contre Zulte, nous avons fait un 4/6, et après la débâcle à Gand, nous avions gagné deux matchs de suite."

Le Standard veut prendre sa revanche sur le Cercle

Ce samedi (16h00), les Rouches devront à nouveau montrer leur capacité de réaction sur la pelouse du Cercle de Bruges, l'avant-dernier du championnat… qui était cependant venu coller un 0-3 à Sclessin lors de la phase aller. Un match qui a fait l'objet de vives critiques d'Ibe Hautekiet à l'encontre de Mircea Rednic.

"Il y a un écart dingue entre leurs expected points (24) et leurs points (13), ce qui montre le danger de ce défi. C'est à nous, après Dender et notre non-performance, de réagir. Jusqu'ici, nous avons toujours su réagir, c'est pourquoi je reste positif."

Lire aussi… Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard""Le match aller est encore dans toutes les têtes. Les joueurs doivent se rappeler de leur ressenti après ce match et de la claque qu'ils nous ont infligée chez nous. La ferveur et la fierté doivent être à notre menu, samedi. On doit réagir par rapport au match à Dender, mais aussi par rapport au match aller contre le Cercle de Bruges."

Ce sera un match totalement différent que celui de Dender"

Le Standard ne jouera toutefois pas du tout la même rencontre que mardi. Là où Dender a attendu avec un bloc bas et est parti en contre, le Cercle est l'une des équipes qui presse le plus haut et avec le plus d'intensité dans le championnat.

Les Groen & Zwart viennent chercher le ballon très haut, mais ont tendance à se découvrir derrière. "Ce sera un match complètement différent, sur un terrain plus grand et plus rapide", a acquiescé Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Cercle de Bruges - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (06/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Cercle de Bruges
Vincent Euvrard

Plus de news

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

15:40
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

14:30
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

19:00
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

17:30
Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux"

16:00
Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

17:00
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

15:20
Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

14:00
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

13:30
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
2
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

12:00
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
2
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
1
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
1
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved