Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Photo: © photonews

Absent depuis trois mois en raison d'une fracture du péroné, Ardon Jashari était de retour dans le onze de base de l'AC Milan en Coppa Italia. Le milieu de terrain suisse, auteur d'une bonne prestation, n'a cependant pas pu empêcher la défaite des Rossoneri.

Cet été, Ardon Jashari a fait le forcing pour partir du Club de Bruges et rejoindre l'AC Milan. Le milieu de terrain suisse a finalement quitté la Venise du Nord début août contre 36 millions d'euros, devenant ainsi le deuxième transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League, derrière Charles De Ketelaere.

Mais, débarqué en Italie, où les préparations d'avant-saison sont réputées pour leur intensité, alors qu'il avait manqué la reprise des entraînements avec le Club de Bruges, Ardon Jashari s'était fracturé le péroné et avait manqué trois mois de compétition.

Ardon Jashari de retour dans le onze de l'AC Milan

Apparu durant 16 minutes en Serie A lors de la première journée, pendant 24 minutes en Coupe d'Italie à la mi-août et blessé depuis, Ardon Jashari a fait son retour dans le onze de base, contre toute attente, pour le déplacement de l'AC Milan à la Lazio Rome en 1/8es de finale de la Coppa.

Sur la pelouse pendant 81 minutes, le joueur de 23 ans n'a pas pu éviter la défaite des Rossoneri, mais sa prestation a été saluée dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "Il a livré un match alliant travail défensif et construction du jeu. C’était surprenant de le voir en si bonne forme après trois mois. Ardon Jashari a été la lueur d’espoir d’une soirée décevante à Rome."

Cité par le quotidien rose, Massimiliano Allegri s'est également exprimé au sujet du Suisse. "Sa prestation ne m'a pas surpris. Il a fait un bon match et a permis à l'équipe de rester soudée", s'est contenté de dire l'entraîneur, qui dispose désormais d'une nouvelle corde à son arc au milieu de terrain.

