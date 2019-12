En dix ans, la passation de pouvoirs à Manchester

Quel a été le club de la décennie à Manchester ? Manchester United a gagné sa dernière Premier League en 2013. Depuis, hormis une FA Cup et une Coupe de la Ligue, c'est le néant. Si on prend les résultats sur toute la décennie, Manchester City a pris plus de points que son rival mancunien.

Fin d’année et même de décennie oblige, la BBC a sorti quelques chiffres révélateurs. Parmi tant d’autres, un élément a particulièrement attiré notre attention. En ce qui concerne la rivalité mancunienne, si Manchester United a dominé la première partie de la décennie, les choses ont totalement changé par la suite. Au classement de la décennie, il est tout de même intéressant de constater que les deux équipes sont les meilleures d’Angleterre. En dix ans, City a pris 812 points tant dis que United en a pris 741. Chelsea et Liverpool suivent le duo de Manchester. C’est à partir de 2015 que les Cityzens ont commencé à avoir une meilleure moyenne de points récoltés que United. La passation de pouvoirs est bien illustrée par ce graphique, toujours réalisée par la BBC :