"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard
En ressassant la rencontre de la phase aller entre le Standard et le Cercle de Bruges, Ibe Hautekiet n'a pas eu des mots très tendres envers l'ancien entraîneur des Rouches, Mircea Rednic. Les joueurs "n'avaient pas de plan", selon lui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Le Standard n'a plus le droit à l'erreur après son élimination à Dender et doit enfin parvenir à enchaîner les bonnes performances en championnat pour encore croire à son objectif de top 6 et ne pas vivre une nouvelle saison complètement manquée. Les Rouches devront donc montrer un bien meilleur visage sur la pelouse du Cercle de Bruges, ce samedi (16h00).

D'autant que le match aller entre les deux clubs est resté dans toutes les mémoires au Standard. Les hommes de Mircea Rednic s'étaient inclinés 0-3, ce qui était déjà le score après 45 minutes, au terme d'une prestation calamiteuse. En conférence de presse, ce jeudi, Ibe Hautekiet est revenu sur cette rencontre et n'a pas été tendre avec l'ancien T1 des Rouches, remplacé par Vincent Euvrard dans la foulée.

"J'ai très envie d'aller au Cercle et de montrer que nous ne sommes pas le même Standard. Je me souviens du dernier match contre eux, c'était catastrophique. On n'avait pas de plan. Beaucoup de joueurs se sont dit ce jour-là qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire.

On n'avait pas de plan, on ne savait pas quoi faire sur le terrain"

Lire aussi… Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle"On avait la suspension de Thomas (Henry), et la tactique n'était pas bien expliquée pour quelques joueurs, et on n'avait pas bien défendu. Je me souviens qu'on avait eu quelques occasions en deuxième période, mais c'était trop tard."

Des mots forts dirigés à l'encontre de l'entraîneur roumain. Une sortie qui lui a permis de faire l'éloge de Vincent Euvrard, avec qui "tout va mieux" malgré les résultats en dents de scie. Les joueurs, au moins, ont des consignes à respecter sur le terrain.

"Maintenant, on a un plan à chaque match. On sait mieux ce qu'on doit faire et on a une idée. Il y a une grande différence avec le début de la saison. Contre Dender, c'était un problème d'erreurs individuelles et de pertes de balle très haut sur le terrain. Dans notre manière de défendre en bloc, il n'y avait pas de problème. On pensait aussi que Dender n'allait pas revenir, on s'est tués nous-mêmes sur des erreurs individuelles. Sans ça, le score aurait pu être de 0-3 pour nous", a conclu Ibe Hautekiet.

Cercle de Bruges - Standard en live à partir de 16:00 (06/12).

