"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2614

Thomas Meunier s'est confié dans une longue interview au micro de RMC Sport. Il s'est notamment exprimé à propos des Diables Rouges et du prochain mondial.

Thomas Meunier espère pouvoir représenter son pays lors de la prochaine Coupe du monde : "Déjà, être à la Coupe du monde, pour moi, ce serait splendide. Le fait que ce soit aussi en Amérique du Nord et au Mexique, c'est d'autant plus beau."

"Jouer une Coupe du monde, de toute façon, c'est très bien qu'il n'y ait rien de donné. J'ai vu les équipes, etc. Il y a eu quelques surprises aussi," poursuit-il.

Ne pas se blesser...

Il est clair, sa place dans le noyau n'est pas encore garantie : "Ce qui m'intéresse, c'est déjà être sélectionné. Finalement, il n'y a rien de fait, il peut y avoir des blessures, etc." Thomas Meunier a tout de même de très grandes chances d'être repris s'il ne se blesse pas d'ici là. Rudi Garcia semble lui accorder pleine confiance, d'autant plus que le joueur belge a récemment gagné des points.

"Donc, être sélectionné, pourquoi pas. Être sur le terrain. Et après, juste prendre du plaisir, comme j'ai pu le faire en 2018 ou en 2022. La Coupe du monde, ce sont des moments qui doivent rester dans la mémoire."

Lire aussi… Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"La Belgique connaîtra ses adversaires pour la phase de groupe du prochain mondial ce vendredi soir. Les Diables Rouges espèrent forcément avoir un tirage favorable.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Thomas Meunier

Plus de news

Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

17:00
"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

14:20
3
Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

16:40
Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

07:00
Le Standard et plusieurs clubs de Pro League tirent la sonnette d'alarme : "L'incertitude actuelle est intenable"

Le Standard et plusieurs clubs de Pro League tirent la sonnette d'alarme : "L'incertitude actuelle est intenable"

16:10
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

15:40
"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard Interview

"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard

15:23
Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle Interview

Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

14:40
Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

15:00
1
L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht" Réaction

L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht"

13:40
"Je suis un ancien défenseur et je connais bien ça" : Vincent Kompany se montre critique envers l'arbitrage

"Je suis un ancien défenseur et je connais bien ça" : Vincent Kompany se montre critique envers l'arbitrage

14:00
"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

13:20
Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

Brandon Mechele agacé par les critiques sur le Club de Bruges : "Ici, c'est la crise à chaque défaite"

13:00
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

12:20
"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

12:40
Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil

12:20
Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

Né à Bruxelles et formé en Belgique, ce binational n'hésite pas : "Je veux jouer avec le Maroc"

12:00
2
Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale Analyse

Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale

11:40
"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

"Les clubs ne sont plus payés" : la Pro League s'adresse aux supporters et détaille la situation avec DAZN

11:20
3
Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

11:00
Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

20:20
Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

10:30
Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

10:00
Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

09:30
Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

09:00
1
Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

08:30
Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

08:00
L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..." Réaction

L'Union soulagée : "Si on avait été éliminés par Zulte Waregem après avoir perdu à Anderlecht..."

07:20
🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

🎥 Amadou Onana buteur, Matz Sels solide et plusieurs anciens de Pro League décisifs en Premier League

07:40
Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

06:30
L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

23:30
Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

23:15
1
Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

23:00
Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

22:26
Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

22:30
Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

22:02

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved