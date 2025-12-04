"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

Thomas Meunier s'est confié dans une longue interview au micro de RMC Sport. Il s'est notamment exprimé à propos des Diables Rouges et du prochain mondial.

Thomas Meunier espère pouvoir représenter son pays lors de la prochaine Coupe du monde : "Déjà, être à la Coupe du monde, pour moi, ce serait splendide. Le fait que ce soit aussi en Amérique du Nord et au Mexique, c'est d'autant plus beau."

"Jouer une Coupe du monde, de toute façon, c'est très bien qu'il n'y ait rien de donné. J'ai vu les équipes, etc. Il y a eu quelques surprises aussi," poursuit-il.

Ne pas se blesser...

Il est clair, sa place dans le noyau n'est pas encore garantie : "Ce qui m'intéresse, c'est déjà être sélectionné. Finalement, il n'y a rien de fait, il peut y avoir des blessures, etc." Thomas Meunier a tout de même de très grandes chances d'être repris s'il ne se blesse pas d'ici là. Rudi Garcia semble lui accorder pleine confiance, d'autant plus que le joueur belge a récemment gagné des points.

"Donc, être sélectionné, pourquoi pas. Être sur le terrain. Et après, juste prendre du plaisir, comme j'ai pu le faire en 2018 ou en 2022. La Coupe du monde, ce sont des moments qui doivent rester dans la mémoire."

La Belgique connaîtra ses adversaires pour la phase de groupe du prochain mondial ce vendredi soir. Les Diables Rouges espèrent forcément avoir un tirage favorable.