Christian Eriksen pourrait quitter la Premier League

Le joueur de Tottenham est convoité à l'étranger. Un club en particulier ferait le forcing pour acquérir les services du Danois.

Le coéquipier de Vertonghen et Alderweireld a-t-il disputé son dernier match avec les Spurs, ce mercredi après-midi ? Normalement, non, si on en croit les informations de Sky Italia. En revanche, toujours d’après le média italien, il pourrait quitter le club londonien dès cet été.

Eriksen arrive en effet en fin de contrat. C’est l’Inter Milan qui semble le plus intéressé pour le moment. Les dirigeants interistes auraient déjà contacté l’agent du Danois. En cas d’achat dès ce mercato hivernal, le milieu offensif qui a disputé 17 matchs de Premier League cette saison, coûterait 20 millions d’euros. L’employeur de Romelu Lukaku aurait donc peut-être intérêt à attendre la fin de son contrat en juin prochain.