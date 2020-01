Janvier : le mois des blessures au Real Madrid ?

La fin de l'année n'a pas été de tout repos pour le staff médical madrilène. Marcelo, Asensio, Eden Hazard, Gareth Bale, James Rodriguez, les blessures se sont enchaînées. Pourtant, si on se réfère à l'année passée, c'est durant le mois de janvier que les blessures sont les plus courantes.

En janvier 2019, le Real avait perdu sur blessure pas moins de 15% de son effectif. Six joueurs s’étaient blessés durant le premier mois de l’année, comme le fait remarquer le média espagnol AS. Benzema, Vallejo, Bale, Keylor, Kroos, Courtois et Llorente sont tous passés par l’infirmerie en janvier 2019.

Cette année, la tendance pourrait s’inverser à la Maison Blanche. Janvier 2020 pourrait être le mois des retours. Lucas Vazquez et Marcelo sont en effet déjà disponibles. Zidane serait ravi d’une telle conjoncture car le calendrier du mois de janvier s’annonce chargé ; avec la Super Coupe en Arabie Saoudite (deux matchs) et la reprise du championnat. Les Madrilènes attendent bien évidemment toujours le retour de leur star, Eden Hazard.