Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"
Photo: © photonews
Sofiane Boufal et l'Union Saint-Gilloise ont mis fin au contrat qui les liait jusqu'en juin 2026, a annoncé le club ce lundi. Le Marocain a réagi à cette nouvelle dans un communiqué partagé sur son compte Instagram.

"Chers supporters unionistes ! Il est temps pour moi de tourner une page importante. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour l’accueil, le soutien et l’amour que vous m’avez témoigné tout au long de cette aventure", entame-t-il son message.

Un passage en Belgique qu'il n'oubliera visiblement jamais : "Merci à Bruxelles, à ses habitants, pour cette énergie unique et cette chaleur que j’ai ressenties dès mon arrivée. Cette ville restera gravée dans ma mémoire."

Fier d'avoir été champion

Sofiane Boufal a pu remporter le titre de champion avec les Saint-Gillois, chose dont il est vraiment fier : "Je suis fier et heureux d’avoir remporté le titre la saison dernière, un moment exceptionnel que nous avons vécu ensemble. Participer aux campagnes européennes sous ces couleurs a également été un immense honneur et une expérience inoubliable." 

"Je pars avec beaucoup de beaux souvenirs, et notamment l’atmosphère du stade Joseph Marien. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je n’oublierai jamais ce que nous avons accompli ensemble", conclut-il.

Le joueur est donc désormais libre de tout contrat. Avec l'Union Saint-Gilloise, il a pris part à un total de 40 rencontres pour six passes décisives délivrées et aucun but marqué.

