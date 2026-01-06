Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Yari Verschaeren a entamé les six derniers mois de son contrat au RSC Anderlecht. Présent au stage en Espagne, le milieu de terrain voit toutefois son influence sportive diminuer depuis un certain temps. Un départ semble plus que jamais probable.

La nouvelle direction a soumis à Yari Verschaeren une proposition de prolongation de contrat, mais à des conditions fortement revues à la baisse. Le joueur de 23 ans n’y a pas donné suite. Rien n’indique d’ailleurs qu’il soit prêt à signer ultérieurement selon ces conditions réduites.

Pourtant, Anderlecht lui avait accordé sa confiance en septembre 2023 avec un nouveau contrat de trois ans, alors qu’il se remettait d’une grave blessure au genou. Ce geste avait alors été perçu comme une belle marque de soutien du club. La relance sportive espérée n’a toutefois pas eu lieu.

Anderlecht veut vendre Yari Verschaeren cet hiver

Depuis, la situation a radicalement changé. Verschaeren est passé du statut de titulaire indiscutable et de plaque tournante du jeu à celui de remplaçant de luxe. Sa valeur marchande aurait chuté, selon les estimations, d’environ 16 à 3 millions d’euros, tout comme son temps de jeu.

S’il ne prolonge pas, cet hiver semble être la dernière occasion pour Anderlecht de récupérer une indemnité de transfert. Le club souhaite donc tenter de le vendre, même si la mission s’annonce compliquée.



Comme l’été dernier, l’intérêt le plus concret vient de Turquie, avec Trabzonspor comme piste la plus sérieuse. Verschaeren ne semble toutefois pas emballé par une aventure turque, tandis que l’intérêt supposé de l’AZ est démenti par son entourage auprès de Het Laatste Nieuws.