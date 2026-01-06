Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

Visiblement dans une voie de garage au Club de Bruges, Zaid Romero pourrait quitter le club dès cet hiver. Le défenseur central a été placé sur le marché des transferts.

Selon Sacha Tavolieri, le Club de Bruges ne pourrait accepter une offre pour un transfert permanent qu'en cas d'offre jugée acceptable. C'est-à-dire un montant légèrement inférieur aux 3 millions d'euros demandés par Bruges l'été dernier.

Deux millions ?

Autour de 2 millions d'euros donc, les discussions pourraient, semble-t-il, devenir sérieuses. En cas de proposition inférieure, c'est plutôt un prêt qui sera proposé.

Zaid Romero avait rejoint le Club de Bruges en juillet 2024. Malheureusement pour lui, il n'est cependant jamais réellement parvenu à s'imposer. La saison passée, il a tout de même connu 16 apparitions, mais de manière très peu régulière.

Cette saison, il est apparu très peu. Seulement sept matchs à son compteur, avec souvent des entrées en toute fin de match. Contre l'Atalanta en Ligue des champions, il est entré deux minutes avant la fin par exemple, ou encore contre l'Union SG en Supercoupe de Belgique où il est monté à trois minutes de la fin.



En championnat, il n'a d'ailleurs connu qu'une seule apparition cette saison. C'était le 1er août dernier, où il avait été titularisé face à Malines. Depuis, il a souvent été écarté de l'effectif ou présent sur le banc.