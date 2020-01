L'Atlético sans coach pour la Super Coupe, le Real sans trois de ses stars

La Super Coupe d'Espagne et son nouveau format débutent ce mercredi. Le Real Madrid affrontera Valence en demi-finales tant dis que le Barca jouera une place en finale contre l'Atlético Madrid. Le tout en Arabie Saoudite.

Diego Simeone sera bien du déplacement avec ses joueurs. Mais l'Argentin ne pourra pas prendre place sur les bancs. Il fut sanctionné pour quatre matchs de Super Coupe en 2014, quand il s'en était pris physiquement aux arbitres.

Zinédine Zidane, de son côté, devra à nouveau faire sans plusieurs joueurs clés. Eden Hazard, on le sait, ne fera pas le déplacement. Il espère être de retour sur les pelouses d'ici la fin janvier. Sont venus s'ajouter sur la liste des blessés Karim Benzema et Gareth Bale, annonce Mundo Deportivo. Le coach français pourra faire confiance aux jeunes joueurs - Rodrygo et Vinicius Junior notamment - qui ont déjà montré de très belles choses cette saison.