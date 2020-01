Danny Drinkwater à nouveau envoyé en prêt par Chelsea

Une somme que les Blues n'ont jamais réellement réussi à rentabiliser. Drinkwater n'a joué que 23 matchs pour les Blues, scorant un but en 1.181 minutes de temps de jeu.

Chelsea décida de le prêter à Burnley l'été dernier. En vain, le natif de Manchester n'était présent qu'une seule fois sur la pelouse ; lors de la défaite 1-4 contre Manchester City. Ce mardi, les Blues ont décidé de l'envoyer à Aston Villa. Le milieu de 29 ans y terminera la saison.

Danny Drinkwater has joined Aston Villa on loan until the end of the season! 🙌#AVFC @eToro