Bilan de mi-saison des cinq grands championnats : le point sur les relégations

Les championnats reprennent doucement leurs droits après la trêve hivernale. L'heure est au bilan pour les relégués virtuels alors que la deuxième partie de saison commence.

Allemagne

Les trois équipes potentiellement relégables en Bundesliga se tiennent, pour l’instant, en trois points. En première division allemande, seules les deux dernières équipes sont reléguées. La 16e équipe du championnat jouera un barrage contre le 3e de la Bundesliga 2.

Si le classement devait rester tel qu’il est aujourd’hui, le Werder Brême serait relégué en deuxième division pour la première fois depuis… 1980. Une triste nouvelle pour un club parmi l’élite depuis 40 ans avec trois titres de champion d’Allemagne entre temps.

Cologne, Mayence et Francfort fleurtent avec la zone rouge.

Fortuna Düsseldorf (16e avec 4v, 3n, 10d, 15pts)

Werder Brême (17e avec 3v, 5n, 9d, 14pts)

Paderborn (18e avec 3v, 3n, 11d, 12pts)

Angleterre

Malgré une victoire surprenante face à Manchester City, Norwich est au fond du trou en Premier League cette saison. Watford et Bournemouth accompagnent les Canaris dans la zone de relégation actuellement mais ont respectivement cinq et six points d’avance. Difficile d’imaginer Norwich sortir de la zone rouge avant la fin de saison.

Aston Villa et West Ham gardent pour l’instant la tête hors de l’eau.

Bournemouth (18e avec 5v, 5n, 11d et 20pts)

Watford (19e avec 4v, 7n, 10d et 19pts)

Norwich (20e avec 3v, 5n, 13d et 14pts)

Espagne

En Liga, l’Espanyol Barcelone pointe tristement à la 20e et dernière place. Mallorca et Leganés sont également relégables, à l’heure actuelle, mais le Celta Vigo (à égalité de points avec Leganés) est aux portes de la zone rouge.

L’Espanyol Barcelone, 7e du championnat espagnol lors de la saison précédente, pourrait connaître sa première relégation depuis 1992.

Mallorca (18e avec 4v, 3n, 12d et 15pts)

Leganés (19e avec 3v, 5n, 11d et 14pts)

Espanyol (20e avec 2v, 5n, 12d et 11pts)

France

Toulouse signe la trajectoire la plus dramatique d’un club de Ligue 1 cette saison. Après des débuts prometteurs, le club n’a cessé d’enchaîner les défaites. Avec un bilan de neuf revers lors des dix dernières rencontres, le Téfécé est dernier du championnat français.

Nîmes n’est pas très loin puisque le club du Gard est à égalité de points avec Toulouse. Amiens continue sa bataille et est pour l’instant en position de barrages (Cf. le système de Bundesliga plus haut) et reste à hauteur de Metz et à portée de Dijon.

Amiens (18e avec 4v, 5n, 9d et 17pts)

Nîmes (19e avec 2v, 6n, 10d et 12pts)

Toulouse (20e avec 3v, 3n, 13d et 12pts)

Italie

Rien n’est encore joué dans le bas du tableau de la Serie A (à l’image des quatre autres grands championnats) mais la situation est critique pour la SPAL malgré son succès face au Torino avant Noël.

Brescia et le Genoa sont aussi dans une position difficile en zone rouge mais ne sont qu’à, respectivement, un et deux points de Lecce et la Sampdoria. Il n’est pas impossible, donc, d’imaginer que les deux clubs de Gênes puissent passer à la trappe en fin de saison.

Genoa (18e avec 3v, 5n, 10d et 14pts)

Brescia (19e avec 4v, 2n, 12d et 14pts)

SPAL (20e avec 3v, 3n, 12d et 12pts)