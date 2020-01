Steven Gerrard à Liverpool ? L'entraîneur des Rangers évoque son rêve

Steven Gerrard a été élu entraîneur du mois avec les Glasgow Rangers et réalise un superbe travail en Écosse pour ses grands débuts en tant que coach. De quoi l'imaginer revenir à Anfield par la grande porte ... ?

Steven Gerrard ne s'en cache évidemment pas : son rêve ultime est de devenir un jour l'entraîneur des Reds, après avoir été une véritable icone d'Anfield pendant la quasi-intégralité de sa carrière de joueur (1998-2015, il rangera les crampons après une pige au LA Galaxy en 2015-2016). Jürgen Klopp a déjà assuré que "Stevie-G" ferait un excellent travail à la tête de Liverpool.

"Mais je ne vais pas accepter ce job parce que Jürgen a dit ça. Je suis assez mûr pour savoir que je dois être prêt pour ce poste. Mais c'est flatteur, et c'est également flatteur d'entendre que selon certains, je serai le suivant si Jürgen quitte Liverpool dans un ou deux ans", explique Gerrard sur Skysports. "Je ne le pense pas. Si on me le propose, c'est différent, mais je suis très heureux et calme où je suis. Si je venais à rester trois ou quatre ans de plus à Glasgow, c'est que j'y suis heureux. Je ne veux pas "rusher" ma carrière, regarder trop loin", ajoute l'Anglais.

"Si Jürgen Klopp reste à Liverpool cinq ans de plus, très bien. Si après son départ, Liverpool estime que quelqu'un est plus adapté, qu'il y a un meilleur candidat à ce moment, aucun problème", affirme Gerrard. "Bien sûr, je ne vais pas entraîner 20 ou 30 ans et je veux entraîner au top en Premier League un jour, et la situation idéale serait à Liverpool. Mais je ne suis pas idiot au point de croire que j'aurai le job juste parce que j'ai été un bon joueur à Anfield. Je dois prouver que je peux le faire, aux Rangers, peut-être ailleurs par après. Mais mon rêve, bien sûr, est d'entraîner Liverpool : je ne peux pas dire le contraire".