Tubize veut entamer 2020 du bon pied : "Il faut impérativement se maintenir"

Après avoir terminé 2019 sur deux victoires très importantes, l'AFC Tubize reçoit Dessel ce samedi et espère bien pouvoir sortir de la zone rouge.

Tubize était dans une piètre posture quand Laurent Demol est arrivé, le 19 novembre 2019 : les Sang & Or restaient sur un bilan de 3/24 et la relégation, inimaginable pour le descendant de D1B, commençait déjà à traîner dans les têtes. Mais un mois et demi plus tard, Tubize est parvenu à terminer l'année sur deux victoires qui ont fait du bien et permettent de se donner de l'air.

"On sait que quand on gagne, en football, tout est plus simple dans la tête. Je pense que le souci était au niveau du mental principalement et les deux victoires de fin d'année ont donné un peu d'air à tout le monde", déclare Laurent Demol. "Ca nous permet d'aborder ce premier match de 2020 avec confiance. L'état d'esprit est très positif".

Le maintien est "primordial"

Demol a pris ses premiers points avec Tubize à domicile contre Dender (3-2), puis au RWDM (0-1). Un 6/6 qui permet de se retrouver 14e de D1 Amateurs avec 16 points, une petite unité derrière Dender et le FC Liège. "Mais la D1 Amateurs compte trois relégables et un barragiste, ce qui fait que la saison sera encore longue avec beaucoup de points à prendre", souligne pour nous l'entraîneur. "L'objectif numéro 1 est évidemment le maintien de l'AFC Tubize en D1 Amateurs. C'est primordial pour tout le monde au club".