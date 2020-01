Supercoupe d'Espagne : la pique bien placée du Real Madrid suite à la défaite du Barça

Les Catalans ont encaissé en fin de rencontre pour finalement perdre 3-2 après avoir mené 2-1. Un coup dur dont le Real Madrid a profité pour titiller son rival de toujours.

Ainsi, c'est via les réseaux sociaux au terme de la rencontre, que le Real Madrid a annoncé de manière originale qui serait son adversaire de dimanche, en barrant le nom du FC Barcelone pour le remplacer par l'Atletico, dans une phrase qui indique : "Nous savons qui sera notre adversaire lors de la finale de la Supercoupe : FC Barcelone Atletico Madrid"

Une petite pique qui ne calmera probablement pas la rivalité entre les deux clubs ni Lionel Messi, qui d'après Goal.com, était furieux après la rencontre, agacé par les erreurs individuelles commises par les Blaugranas.

🏆🆚 We have found out our #RMSupercopa final opponent!

@̶F̶C̶B̶a̶r̶c̶e̶l̶o̶n̶a̶@atletienglish ✅ pic.twitter.com/XI1wrqtdSl