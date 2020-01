En six ans, c'est la cinquième fois que le derby madrilène se joue... à l'étranger

Le derby madrilène serait-il en train de perdre ce qui donne justement la beauté et l'adrénaline d'un derby ? Le Real et l'Atlético vont s'affronter ce dimanche pour la cinquième fois en six ans en dehors de Madrid.

Tout avait commencé un 24 mai 2014. Ni la Liga, ni la Fédération espagnole - toutes les deux souvent décriées - n'était responsable de cette délocalisation. Pour cause, la finale de Ligue des Champions se jouait ce jour-là à Lisbonne. Deux ans plus tard, même finale, mêmes équipes, même vainqueur ! En mai 2016, les Madrilènes s'étaient déplacés à Milan. En finale de Super Coupe européenne, le couvert était remis en août 2018 à Tallin. A deux reprises, en revanche, la délocalisation était précisément voulue. Atlético et Real organisaient en 2019 un match amical aux Etats-Unis. Ce dimanche, la Fédération espagnole a choisi l'Arabie Saoudite comme destination pour sa Super Coupe d'Espagne qui ne verra s'affronter ni le Champion en titre, ni le vainqueur de la Coupe...