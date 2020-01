Ligue 1 : Le LOSC surpris à Dijon !

Lille se rendait à Dijon ce dimanche et les Dogues ont fait la mauvaise opération dans la course à l'Europe.

Alors que le FC Dijon se retrouvait à 10 dès la 21e minute suite à l'expulsion de Mendyl, les Bourguignons prenaient cependant l'avantage au retour des vestiaires via Julio Tavares (47e, 1-0). Le LOSC, de son côté, perdait ensuite l'avantage de sa supériorité numérique, Soumare prenant sa seconde jaune à la 67e minute. Les Dogues de Victor Osimhen ne parviendront pas à revenir dans le match par la suite.

Lille fait la mauvaise opération et se retrouve désormais 5e de Ligue 1, derrière le FC Nantes qui l'a emporté un peu plus tôt. Dijon, de son côté, s'éloigne un peu plus de la zone rouge.