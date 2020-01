Première réussie pour Drazen Brncic à la tête du FC Liège !

Ce dimanche, le FC Liège recevait le Patro Eisden pour le compte de la dix-septième journée de D1 Amateurs.

C'est l'ancien capitaine des Sang et Marine, Eric Vandebon qui a donné le coup d'envoi ce dimanche à Rocourt. Les Liégeois avaient à coeur de renouer avec la victoire ce week-end, la dernière datant du 23 novembre à l'Olympic.

La première occasion de la partie sera liégeoise avec un beau centre de D'Ostilio à destination de Giargiana qui croquera sa reprise (7e). Malgré une légère domination du matricule 4, coup de tonnerre peu après le quart d'heure de jeu quand le Patro prendra les commandes de la rencontre grâce à un centre d'Azevedo dévié par Bustin dans ses propres filets (17e), 0-1. Pas assommés pour autant, les locaux réagiront d'abord avec une jolie reprise de volée signée D'Ostilio mais le ballon passera juste à côté du but de Belin (24e).

Mais Liège finira par égaliser peu après la demi-heure de jeu via une tête rageuse de Teruel sur un très bon corner de D'Ostilio (32e), 1-1. Quelques minutes après, les Sang et Marine obtiendront après une faute de Swerten sur Giargiana. Mouchamps se chargera de transformer l'envoi (37e) et de permettre au FC Liège de mener 2-1. Le score ne bougera pas à la pause.

En début de seconde période, le FC Liège obtiendra deux grosses occasions. Pourtant tout seul face au gardien adverse, Lallemand aura l'opportunité d'aggraver le score mais verra son tir être repoussé par Belin (48e). La seconde opportunité viendra des pieds de Bruggeman mais ce dernier croisera trop son tir (50e). C'est Bangoura qui inscrira finalement la troisième but liégeois après s'être joué tout seul de la défense adverse (55e), 3-1. Le meilleur buteur du matricule 4 aura l'occasion de faire trembler les filets de nouveau mais Belin s'interposera (60e). Le FC Liège se contentera ensuite de gérer son avance, obligeant ainsi le Patro à devoir faire le jeu, les troupes de Stijn Stijnen étant habituées à jouer la contre-attaque. Le score ne bougera plus, Liège s'imposera finalement 3-1 face au Patro.

Première réussie pour Drazen Brncic à la tête des Sang et Marine avec cette victoire amplement méritée. Pourtant menés au score, les Liégeois sont parvenus à renverser la vapeur en quelques minutes. Avec ce succès engrangé face au troisième de la série, le matricule 4 se donne une belle bouffée d'air au classement (13ème avec 20 points) avant d'affronter la Louvière Centre le week-end prochain.

FC Liège : Debatty, Giargiana, Bustin, Van Den Ackerveken, D'Ostilio, Teruel, Niankou, Bruggeman, Mouchamps (Mariën 64e), Lallemand, Bangoura

Patro Eisden : Belin, Swerten (Baeten 46e), Carratta, Azevedo, Reuten (Yagan 75e), Mombomgo, Berben (Vrijsen 57e), Renson, Claessens, Kenne, Brouwers