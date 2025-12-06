Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

Rien ne va décidément plus pour le Club de Bruges. Les Gazelles se sont inclinées au Stayen : Saint-Trond les dépasse à la deuxième place du classement, et Anderlecht peut même les éjecter du podium ce dimanche !

Séisme au Stayen : dans un choc inattendu à ce stade de la compétition, Saint-Trond... s'est emparé de la seconde place du classement, battant le Club de Bruges à l'arraché (3-2). Une 4e victoire d'affilée pour des Canaris inarrêtables et désormais un point au-dessus de Bruges.

C'est pourtant Bruges qui avait pris l'avance dans ce match dès la 16e minute, via Raphaël Onyedika, qui manquera décidément beaucoup aux Blauw & Zwart durant la Coupe d'Afrique des Nations. Arbnor Muja lui répondait cinq minutes plus tard (1-1, 21e).

Bruges hors du top 3 ce week-end ?

Avant la pause, STVV prenait l'avance : un penalty était concédé par Brandon Mechele pour une faute de main, et transformé par Ryotaro Ito (32e, 2-1).

🫵 | De scheidsrechter aarzelde niet om de bal op de stip te leggen. 👀📺 #STVCLU pic.twitter.com/LC1MDE2wbz — DAZN België (@DAZN_BENL) December 6, 2025

En seconde période, Kaye Furo permettait au Club de revenir dans la rencontre (2-2, 70e), mais Andres Ferrari finissait par offrir les trois points aux Canaris à la 82e. Une victoire qui confirme la très belle forme de Saint-Trond.

Le Club de Bruges, de son côté, pourrait faire la très mauvaise opération du week-end. En effet, si le RSC Anderlecht venait à s'imposer ce dimanche sur la pelouse de Westerlo, les Mauves feraient sauter les Blauw & Zwart hors du top 3 !