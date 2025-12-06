Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite

Le RFC Liège espère bien pouvoir conserver Oumar Diouf un peu plus longtemps malgré l'intérêt d de la Jupiler Pro League. Les Sang & Marine resteraient dès lors fermes dans leurs demandes.

Il y a quelques jours, la rumeur surgissait : Saint-Trond, entre autres clubs de D1A, s'intéresserait de près à Oumar Diouf (22 ans), l'attaquant du RFC Liège. Le Sénégalais affole les compteurs en Challenger Pro League cette saison avec 7 buts en 15 matchs.

Selon Sacha Tavolieri, Liège aurait reçu une offre de 1,2 million d'euros en provenance de STVV. Une offre jugée insuffisante par les Sang & Marine, malgré la valeur marchande de Diouf estimée (selon Transfermarkt) à 500.000 euros.

Diouf, c'est 2 millions

Et d'après les informations cette fois d'Africafoot, le RFC Liège resterait véritablement inflexible dans ses demandes. En effet, le Matricule 4 aurait fixé le prix de son attaquant vedette à 2 millions d'euros. Une somme déterminée notamment par l'intérêt étranger pour Oumar Diouf : Qarabag (Azerbaïdjan) et la Russie seraient venus aux renseignements.

Oumar Diouf est sous contrat jusqu'en 2027 à Rocourt, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire. Un départ l'été prochain semble difficilement évitable pour le RFC Liège. Reste à voir pour quel montant.

Diouf n'est arrivé que l'été passé à Liège, en provenance du Genclik Gücü, club chypriote. Il s'est rapidement imposé comme l'une des sensations du championnat de D1B cette saison.