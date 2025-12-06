Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

Dans la foulée de la cérémonie de ce vendredi, une délégation belge est restée aux USA afin de visiter les camps de base potentiels pour la Coupe du Monde. Et l'une des options aurait déjà les faveurs de la fédération.

On le sait désormais : Seattle, Vancouver et Los Angeles sont au programme pour les Diables Rouges durant la phase de poules. Sachant que Vancouver n'est qu'à 3h de route de Seattle et qu'en cas de première place, les deux premiers matchs à élimination directe se dérouleront également à Seattle, il n'est pas étonnant que la fédération voie en Jet City le lieu de villégiature idéal de la sélection.

Et selon Het Laatste Nieuws, un choix serait déjà posé, quelques heures à peine après la confirmation du programme belge. L'Union Belge aimerait en effet s'entraîner au Providence Swedish Performance Center & Clubhouse, à Renton, dans la banlieue sud de Seattle. Il s'agit du centre d'entraînement des Seattle Sounders, l'équipe de MLS de la ville.

Investing in our local youth 💚



Earlier this month, student-athletes from @Renton_Schools had the opportunity to visit the Providence Swedish Performance Center & Clubhouse!@providence | @ProvSwedish pic.twitter.com/dMNU9OIP5Y — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) April 16, 2024

L'hôtel déjà choisi par l'Union Belge aussi ?

La délégation belge visitera une dernière fois le centre d'entraînement dans les jours à venir, et devrait également confirmer le choix d'hôtel de la fédération. C'est en effet a priori au Hyatt Regency Lake Washington que les Diables Rouges devraient loger.

Tout est réuni pour un confort maximal : le complexe des Seattle Sounders n'est qu'à une vingtaine de minutes du Lumen Complex, le stade où se jouera Belgique-Egypte (ainsi que les 16e et 8e de finale si la Belgique finit première de son groupe), et à une dizaine de minutes de l'hôtel.

Reste désormais à savoir quand les Diables Rouges s'envoleront pour les USA : selon Het Laatste Nieuws, la fédération hésite à respecter le timing que voudrait le décalage horaire massif entre la Belgique et la côte ouest des USA (9h) - à savoir, un vol 9 jours avant le premier match. Arriver si tôt sur place pourrait en avoir un effet psychologique néfaste. Affaire à suivre.