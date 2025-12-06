D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

Plusieurs matchs étaient au programme en D1 ACFF ce samedi. Il pourrait y avoir du changement en tête du classement, car Tubize-Braine a laissé filer des points.

Tubize-Braine recevait les U23 de l'Union Saint-Gilloise ce samedi dans le cadre de la 16e journée de D1 ACFF. Un duel déséquilibré sur papier entre un leader solide et de jeunes unionistes qui luttent péniblement pour quitter la zone rouge en bas de classement.

Et les Blanc & Or se sont laissés piéger : Tubize-Braine et l'USG B se sont séparés sur le score de 1-1, qui pourrait permettre au RAEC Mons de prendre la tête du classement ce dimanche en cas de victoire en déplacement au Crossing Schaerbeek.

Virton fait respecter la hiérarchie

L'Excelsior Virton recevait également une équipe U23, à savoir le SL16, et n'a de son côté pas fait dans la dentelle. Les Gaumais se sont en effet largement imposés (5-1), et refont ainsi un peu de leur retard sur la tête.

Virton est actuellement 3e, et le SL16 dernier au classement avec un point de retard sur le Crossing qui joue demain face à Mons.

Enfin, Rochefort recevait les U23 du Sporting Charleroi et a dû se contenter d'un match nul à la maison (1-1), contre des Zébrions en bonne forme cette saison et classés dans le top 5.