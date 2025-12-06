Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

Plusieurs matchs étaient au programme ce samedi soir en Challenger Pro League. Les Francs Borains restaient sur deux victoires d'affilée mais cette fois, ils ont dû s'avouer vaincus.

Yves Vanderhaeghe a finalement dû s'avouer vaincu. Depuis son arrivée à la tête des Francs Borains, le successeur d'Igor De Camargo présentait un bilan parfait (6/6), mais avait fort à faire avec un déplacement du côté du leader, le SK Beveren.

Un Beveren qui restait sur deux matchs nuls consécutifs, mais a repris sa marche en avant. Le club waeslandien a en effet renoué avec la victoire (1-0), sur un but inscrit par l'inévitable Lennart Mertens juste avant la pause. L'ancien de Deinze en est à 8 buts cette saison.

Le Club NXT se reprend

La belle série du RFB lui permet cependant de rester assez confortablement devant le RSCA Futures, car de leur côté, les jeunes d'Anderlecht n'ont pas saisi l'occasion : ils ont concédé un partage (2-2) à la maison face au RWDM.

Un RWDM qui n'y parvient décidément pas, n'ayant plus gagné depuis 6 matchs de championnat et le 18 octobre dernier. Pourtant, du côté du RSCA Futures, les Molenbeekois ont mené à deux reprises, avant de concéder le partage sur un penalty transformé par Ntanda.

La mauvaise affaire du soir a été faite par le Beerschot. Les Rats se sont en effet inclinés (3-1) sur la pelouse du Club NXT, pourtant bon dernier au classement mais qui s'est repris après une série de 4 défaites consécutives.