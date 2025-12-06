Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

Photo: © photonews
On sait désormais où se tiendront les matchs de poules des Diables Rouges. Les supporters belges peuvent préparer leur road-trip sur la côte ouest des USA et l'Union Belge chercher le camp de base le plus pratique.

Seattle, Los Angeles, Vancouver : au moment du tirage ce vendredi, on savait déjà quelle région des USA (et du Canada) les Diables Rouges découvriront lors de la Coupe du Monde 2026. La côte ouest, donc : pas l'idéal pour ceux qui resteront en Belgique, le décalage horaire entre cette région et notre fuseau horaire étant de 8 heures. 

Mais en regardant un peu plus loin, on pouvait également déjà tirer quelques conclusions. Tout d'abord, pour le détail : quel que soit le scénario (1er, 2e ou 3e de groupe), les Diables Rouges n'iront pas au Mexique durant cette Coupe du Monde. 

Six matchs sur la côte ouest pour les Diables Rouges ? 

Ensuite : finir premier de groupe, un scénario plausible au vu du tirage, serait particulièrement confortable pour tout le monde. En effet, le premier du groupe G disputera son 16e... et son 8e de finale à Seattle. Pas de long déplacement avant les quarts de finale... et encore : ce serait à Los Angeles, encore.

Certains regretteraient probablement un manque de variété dans les villes et régions visitées, mais pour la majorité, ce serait un soulagement : les vols internes promettent d'être en forte demande durant la Coupe du Monde, et donc de coûter très cher. Seattle est loin d'être une ville bon marché mais des alternatives existent, comme Portland, pour loger dans la région. 

Et pour l'Union Belge ? Disputer six matchs sur la côte ouest (3 fois Seattle, 2 fois LA, une fois Vancouver) permettrait de limiter la fatigue liée à de nombreux longs déplacements, voire (si c'est envisageable) un changement de camp de base en pleine compétition. La deuxième place impliquerait d'aller à Dallas, Atlanta, puis Kansas City... 

Belgique

