Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Diouf
Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite
Le RFC Liège espère bien pouvoir conserver Oumar Diouf un peu plus longtemps malgré l'intérêt d de la Jupiler Pro League. Les Sang & Marine resteraient dès lors fermes dans leurs demandes. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 05/12