Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Diouf

Le RFC Liège reste ferme : voici le montant demandé par les Sang & Marine pour leur pépite

Le RFC Liège espère bien pouvoir conserver Oumar Diouf un peu plus longtemps malgré l'intérêt d de la Jupiler Pro League. Les Sang & Marine resteraient dès lors fermes dans leurs demandes. (Lire la suite)