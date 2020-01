Le FC Barcelone pourrait renvoyer son entraîneur dans la journée !

Alors que les rumeurs d'un départ d'Ernesto Valverde, qui aurait pu être remplacé par Xavi, s'éloignaient, elles reviennent en force en ce début de semaine.

Le FC Barcelone a été éliminé en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne et cela pourrait bien lui être fatal. Soutenu par plusieurs anciens du club, notamment Pep Guardiola et Andrés Iniesta, Ernesto Valverde pourrait bel et bien prendre la porte et ce dès ce lundi, croit savoir le Mundo Deportivo : une réunion serait prévue avec le président Josep Maria Bartomeu, au terme de laquelle Valverde devrait se voir indiquer la porte.

Pour le remplacer, plusieurs options : Xavi, l'ancienne icone du Camp Nou, aurait refusé le job, mais les noms de Mauricio Pochettino et de Quique Setien sont évoqués. Pochettino serait probablement une option à long terme tandis que Setien, 61 ans et actuellement libre après son passage à la tête du Bétis Séville (2017-2019), ressemble plutôt à un choix temporaire en attente de la fin de saison.