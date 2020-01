Avec les compliments de Zizou et Florentino Perez: nouvelles louanges pour Thibaut Courtois

Brillant contre l'Atletico, Thibaut Courtois s'offre à nouveau les louanges de son coach, mais aussi de son président.

Thibaut Courtois a grandement contribué au premier trophée de la saison du Real Madrid, soulevé, dimanche soir en Arabie Saoudite.

Bien aidé par le jeune Valverde, élu homme du match, notamment pour son sacrifice en fin de match, le gardien belge a d'abord gardé ses filets inviolés, avant de détourner le penalty de Thomas Partey pour définitivement faire basculer la séance de tirs au but dans le camp du Real.

"Le meilleur du monde"

Et la nouvelle prestation aboutie du gardien du Real n'a pas échappé à son coach. "Tout le mérite revient à Thibaut Courtois après un tel match. Je suis très content pour lui et pour toute l'équipe", estimait Zizou après la rencontre.

Une fois n'est pas coutume, l'entraîneur du Real a été rejoint par son président. "Nous pensions que Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde et il est en train de le démontrer", analyse simplement Florentino Perez. Après plus d'un an de doutes et de critiques, le gardien des Diables a définitivement conquis la Casa Blanca.