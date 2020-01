Eden Hazard juge son début de saison au Real Madrid

Débarqué pour 100 millions d'euros cet été au Real Madrid en provenance de Chelsea, le capitaine des Diables Rouges revient sur son début de saison à la Casa Blanca.

Eden Hazard est revenu sur son début de saison lors d'un entretien avec nos confrères de Sport/Footmagazine. "Le seul truc qui cloche, ce sont les statistiques. J'ai marqué une fois, donné une passe décisive et je provoque un penalty. Aujourd'hui, les gens ne retiennent que ça. Les deux premiers mois, dans ce que je proposais, ce n'était pas assez. Je me disais : je peux mieux faire. J'ai vraiment senti un mieux par la suite. Je prends le ballon, je dribble, j'accélère et j'essaie de bien faire jouer les autres. Je ne fais pas tout bien mais j'essaie. Les deux premiers mois, je me disais : tu es nouveau, sois simple. Et j'ai essayé de faire trop de passes. Les gens attendaient que je dribble", souligne l'ailier gauche avant d'évoquer sa volonté de progresser au sein de la capitale espagnole.

"Oui, dans la maîtrise. On a énormément le ballon. Comme la dernière année à Chelsea. Sarri avait mis en place ce type de jeu. On crée plus. Si tu touches 90 ballons par match, tu as plus de chances de faire de belles choses. Mon poste, c'est le même qu'à Chelsea ou avec la Belgique. Je suis libre d'aller où je veux, de permuter avec Karim (Benzema, ndlr). Mais il faut soigner le replacement. Comme partout", a-t-il conclu.