Le Barca, plus riche club du monde, dépasse le Real

Le cabinet Deloitte a sorti le classement des clubs les plus riches du monde, selon les revenus enregistrés en 2018/2019.

Le Barca réalise ainsi un record historique jusque-là détenu par leur rival madrilène. Le club catalan a enregistré plus de 840 millions d'euros de revenus. Le Real Madrid se place deuxième de ce classement avec 757 millions. Les deux clubs ont échangé leur position par rapport à la dernière publication.

En parcourant le classement dévoilé par l'agence Belga, on se rend compte que Manchester United - qui fut jadis le plus riche club du monde - complète le podium. Les dirigeants mancuniens ont enregistré 711 millions d'euros pendant les années 2018 et 2019.

Même si Liverpool et Manchester City menace United, c'est un club allemand qui se situe à la 4ème place (660 millions). Le PSG complète le top 5 avec 636 millions.