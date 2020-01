Quique Setién : "Je n'aurais jamais pu imaginer que je serais un jour entraîneur du FC Barcelone"

Le FC Barcelone a présenté son nouvel entraîneur ce mardi après-midi.

Quique Setién a été présenté à la presse ce mardi après-midi. "Mon objectif à Barcelone est de gagner tout ce qui est possible et de pratiquer un bon football. Je crois que pour obtenir des résultats, il faut du bon football", a souligné l’Espagnol de 61 ans, qui a déjà mené sa première séance d’entraînement le matin.

L’ancien l’entraîneur du Betis, libre depuis le mois de juillet dernier, n’a jamais été à la tête d'un cador européen. "Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pu imaginer que je serais un jour entraîneur du FC Barcelone. C’est un jour si spécial et je tiens à remercier tous ceux qui m’ont choisi. Je vais essayer de transmettre mon enthousiasme et mon dynamisme aux joueurs", a-t-il conclu.