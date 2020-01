Le duo Emilio Ferrera-Marc Grosjean appose déjà sa griffe à Seraing : "Une philosophie très claire et très bien détaillée"

Samedi soir, Seraing se déplacera du côté du Lierse Kempenzonen lors de la dix-huitième journée de D1 Amateurs.

Le duo Emilio Ferrera-Marc Grosjean a été nommé à la tête du FC Seraing jeudi dernier. Les deux techniciens ont déjà pu apposer leur griffe. "Les coachs ont directement apporté une certaine rigueur. Une philosophie très claire et très bien détaillée. Ce qu'ils attendent de nous d'un point de vue tactico-technique et sur le plan physique. Ils sont très exigeants et c'est une bonne chose", explique Brahim Sabaouni. "Nous savons ce que nous devons faire, nous avons adopté un autre schéma tactique. Ça fait désormais une semaine qu'ils sont là et cela se passe super bien", souligne le médian.

"C'est vraiment encourageant pour la suite. Tout est bien défini pour chaque joueur, c'est nouveau pour nous. Nous conservons mieux le ballon et la victoire en amical contre OHL prouve que nous sommes sur la bonne voie", a conclu Brahim Sabaouni avant d'affronter ses anciennes couleurs samedi du côté du Lierse Kempenzonen.