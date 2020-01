Zidane a tenu à saluer le retour en forme de Courtois

Auteur de très bonnes prestations ces dernière semaines, le Diable Rouge a été de nouveau encensé par son coach.

Zinédine Zidane a tenu à saluer le retour en forme de Thibaut Courtois qui a signé des arrêts de grande classe dernièrement. "Je pense que Thibaut a démontré qu’il était un grand gardien. Déjà par le passé, il a toujours montré qu’il faisait partie des meilleurs gardiens", a-t-il dit en conférence de presse.

"Et puis aujourd’hui, après un passage compliqué, mais comme ça peut arriver à un moment pour tout le monde dans une carrière, il a su continuer à travailler, à ne pas baisser les bras, à croire en ce qu’il faisait, en ce qu’il était et surtout à transmettre son énergie aux autres. Et petit à petit avec le travail, on sort de ces petites passes compliquées. Et aujourd’hui, nous, on en est enchantés", a-t-il conclu.

Le Real Madrid s'apprête à défier le FC Séville ce samedi à 16h.