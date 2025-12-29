CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

La Coupe d'Afrique de Tom Saintfiet continue : le Mali, de justesse, s'est qualifié pour les 8e de finale. Il s'en faut d'un point seulement.

Tout ou presque pouvait encore se passer dans ce groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali affrontait les Comores, et une victoire assurait à peu près la qualification du vainqueur. Mais il n'y en aura pas eu (0-0), dans un match dominé par les Aigles du Mali.

Mais l'équipe de Tom Saintfiet s'est également fait très peur face aux Comores de Rafiki Saïd (Standard). Pire : à la 88e minute, Haïdara était exclu, offrant quelques minutes de stress et quelques opportunités de faire 1-0 aux Comores.

Le Mali a cependant tenu bon et enchaîne un troisième match nul d'affilée dans cette phase de poules. Tout juste suffisant pour s'emparer de la deuxième place et se qualifier pour les 8e de finale de la CAN, même s'il faudra en faire plus par la suite pour aller chercher un résultat dans cette compétition.

Le Maroc fait le spectacle

Presque assuré de la qualification, le Maroc devait cependant se rattraper après avoir concédé le partage face au Mali, et a fait le spectacle contre la Zambie (0-3). Ayoub El Kaabi, déjà auteur d'une merveille lors de la journée d'ouverture, a récidivé : l'attaquant de l'Olympiakos a inscrit un doublé... dont une nouvelle reprise acrobatique.

Avec cette victoire, le Maroc s'assurait la première place du groupe et faisait respecter son rang dans cette CAN à domicile. Les Lions de l'Atlas font partie des grands favoris de la compétition.