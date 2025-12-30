Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

En fin de contrat au terme de la saison, Gyrano Kerk pourrait quitter l'Antwerp dès le mois de janvier. En Turquie, plusieurs clubs suivraient de près sa situation.

Pour conclure l’année civile, l’Antwerp a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de championnat et est revenu à hauteur du Standard dans la course au top 6. L’effectif anversois semble totalement revigoré depuis l’arrivée de Joseph Oosting à sa tête.

Les cadres du vestiaire, en difficulté en début de saison, ont eux aussi retrouvé leur meilleur niveau. À l’image de Vincent Janssen, désormais à seulement deux longueurs de la tête du classement des buteurs, mais également de Gyrano Kerk.

Extrêmement précieux depuis son retour de blessure, l’ailier de 30 ans s’est montré décisif à quatre reprises lors des quatre derniers matchs. Il s’est notamment illustré avec un but et une passe décisive lors de la victoire 2-1 face à Zulte Waregem le week-end dernier.

Gyrano Kerk vers un départ de l'Antwerp ?

En fin de contrat le 30 juin 2026, l’international surinamais (12 sélections) n’a toutefois pas encore tranché concernant son avenir. L’Antwerp pourrait lui proposer une prolongation, ou décider de le laisser partir dès cet hiver afin d’éviter un départ gratuit.



Selon les informations de Het Laatste Nieuws, un championnat se montrerait particulièrement intéressé par son profil : la Süper Lig turque. Plusieurs clubs y suivraient de près la situation de Gyrano Kerk, même si l’ailier anversois ne semblerait pas, à ce stade, très réceptif à cette option. Les prochaines semaines devraient apporter davantage de clarté sur son futur.