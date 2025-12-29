Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Photo: © photonews
Si Yari Verschaeren ne quitte pas Anderlecht cet été, il sera gratuit en juin prochain. Les Mauves seront donc ouverts à toute proposition, car une prolongation ne semble pas sur la table.

La situation de Yari Verschaeren à Anderlecht semble dans une impasse : sevré de temps de jeu ou presque, peu convaincant quand il monte au jeu, le n°10 est en pleine crise de confiance et n'a plus que 6 mois de contrat. Une prolongation impliquerait qu'il renonce à une partie de son salaire, ce qu'il n'a que peu d'intérêt à faire en l'état.

Car en juin prochain, Verschaeren sera quoi qu'il en soit gratuit, et cet hiver, Anderlecht a tout intérêt à le laisser filer même pour un montant dérisoire. Des clubs pourraient tenter d'en profiter. On sait que la Süper Lig turque a déjà dragué le Diable Rouge lors des mercatos précédents.

Cet hiver, c'est un club déjà cité par le passé qui pourrait revenir à l'attaque. À en croire le média turc Haberika, Trabzonspor serait déterminé à s'offrir Yari Verschaeren dès cet hiver, et une offre pourrait rapidement être émise. 

Un départ en Turquie cet hiver ?

Verschaeren n'est plus estimé qu'à 3 millions d'euros par Transfermarkt, et une telle somme pourrait bien convaincre le Sporting de le laisser filer. Cette saison, le milieu créatif de 24 ans n'a été titularisé qu'à 4 reprises en championnat, et n'a pas encore marqué si ce n'est lors du match aller de Conference League face au Sheriff Tiraspol en août dernier. 


On sait que si le RSCA veut se renforcer cet hiver (et c'est nécessaire en défense centrale comme en pointe, au moins), il faudra dégraisser le noyau. Yari Verschaeren, dont le salaire fait partie des plus élevés de l'équipe, est donc l'un des joueurs que le club pourrait bien brader. 

