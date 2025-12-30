🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5854

Après l'égalisation limbourgeoise et le but de Stankovic qui a porté le score à 3-4, la rencontre entre Genk et le Club de Bruges aurait pu connaître un nouveau rebondissement. Hugo Siquet a touché le ballon du bras dans la surface, mais Lawrence Visser avait décidé de ne pas accorder de penalty.

Après le 3-4 d'Aleksandar Stankovic, l’attention s’est portée sur un duel aérien lors duquel Hugo Siquet a reçu le ballon sur le bras. La VAR a appelé l’arbitre Lawrence Visser à l’écran, mais ce dernier a décidé, après avoir visionné les images, de ne pas accorder de penalty au Racing Genk.

Dans son émission Under Review sur DAZN, Jonathan Lardot a qualifié la situation d’exceptionnelle. "C’est en réalité la première fois que nous sommes confrontés à une telle phase, où le ballon tombe du ciel et touche ensuite le bras", a-t-il expliqué. Selon lui, ce type de contact est rare et nécessite une appréciation minutieuse.

Lardot a ensuite évoqué les règles concernant les mouvements des bras. "Le règlement parle de mouvement naturel", a-t-il précisé. Il a expliqué qu’un joueur utilise ses bras pour sauter et que Siquet tente de jouer le ballon de la tête, qui finit par toucher son bras sans qu’il y ait de mouvement supplémentaire.

L’importance du contexte

Il a ajouté que l’intervention de la VAR était compréhensible, car sur l’image figée, le bras de Siquet apparaît littéralement éloigné du corps. Le responsable des arbitres a souligné que les images fixes peuvent parfois donner une impression trompeuse et que c’est l’ensemble du mouvement qui doit être analysé pour déterminer s’il y a faute.

Selon Jonathan Lardot, ce type de situation doit être évalué en tenant compte du contexte du match. "La prise en compte de la situation globale est essentielle. C’est un aspect difficile du règlement, mais je suis d’accord avec la décision de ne pas siffler de penalty", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Hugo Siquet
Jonathan Lardot

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

11:20
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
1
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
1
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

18:00
Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

17:30
Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

17:00
Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

16:45
Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

12:20
La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

15:40
On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

12:00
Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

16:00
"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

16:30
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

15:20
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved