🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

Après l'égalisation limbourgeoise et le but de Stankovic qui a porté le score à 3-4, la rencontre entre Genk et le Club de Bruges aurait pu connaître un nouveau rebondissement. Hugo Siquet a touché le ballon du bras dans la surface, mais Lawrence Visser avait décidé de ne pas accorder de penalty.

Après le 3-4 d'Aleksandar Stankovic, l’attention s’est portée sur un duel aérien lors duquel Hugo Siquet a reçu le ballon sur le bras. La VAR a appelé l’arbitre Lawrence Visser à l’écran, mais ce dernier a décidé, après avoir visionné les images, de ne pas accorder de penalty au Racing Genk.

Dans son émission Under Review sur DAZN, Jonathan Lardot a qualifié la situation d’exceptionnelle. "C’est en réalité la première fois que nous sommes confrontés à une telle phase, où le ballon tombe du ciel et touche ensuite le bras", a-t-il expliqué. Selon lui, ce type de contact est rare et nécessite une appréciation minutieuse.

Lardot a ensuite évoqué les règles concernant les mouvements des bras. "Le règlement parle de mouvement naturel", a-t-il précisé. Il a expliqué qu’un joueur utilise ses bras pour sauter et que Siquet tente de jouer le ballon de la tête, qui finit par toucher son bras sans qu’il y ait de mouvement supplémentaire.

L’importance du contexte

Il a ajouté que l’intervention de la VAR était compréhensible, car sur l’image figée, le bras de Siquet apparaît littéralement éloigné du corps. Le responsable des arbitres a souligné que les images fixes peuvent parfois donner une impression trompeuse et que c’est l’ensemble du mouvement qui doit être analysé pour déterminer s’il y a faute.

Selon Jonathan Lardot, ce type de situation doit être évalué en tenant compte du contexte du match. "La prise en compte de la situation globale est essentielle. C’est un aspect difficile du règlement, mais je suis d’accord avec la décision de ne pas siffler de penalty", a-t-il conclu.



