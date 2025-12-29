Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Le club de Raeren-Eynatten, en D2 ACFF, s'est retrouvé sans coach après le départ d'Eric Lebon pour Stockay il y a quelques jours. C'est Jean-Paul Nyssen, tête bien connue en région germanophone, qui le remplace.

Jean-Paul Nyssen (53 ans) est le nouvel entraîneur de Raeren-Eynatten, quatrième de D2 ACFF. Le club germanophone était sans coach depuis le départ, il y a une dizaine de jours, d'Eric Lebon vers l'échelon supérieur et Stockay-St-Georges.

Le nom de Nyssen circulait déjà depuis plusieurs jours dans la presse locale mais ce n'est que cette semaine que l'ancien entraîneur des jeunes de l'AS Eupen (U18 et U21) a donné son accord après avoir pesé le pour et le contre, rapporte la RTBF.

Ancien coach des jeunes de l'AS Eupen

Le club de Raeren avait fait du profil de Jean-Paul Nyssen une priorité, devant des coachs tels que Alex Di Gregorio (ex-Tongres et La Calamine), Yannick Pauletti (ex-Namur, Rebecq, Seraing, URLC, Rochefort et Stockay), Christophe Kinet (ex-Jodoigne et Tilleur) ou encore Gabor Bukran (ex-RUW Ciney).

Le parcours de Jean-Paul Nyssen en divisions inférieures lui a assuré une très belle réputation en communauté germanophone : en 2019, il était champion de P2 avec l'Espoir Minerois, avant de coacher Aubel, Ster-Francorchamps et Rechain.



Mais c'est surtout à Eupen que le grand public a connu Jean-Paul Nyssen, puisque ce professeur de néerlandais et d'anglais, puis directeur d'école à Herve, y a pris en charge les équipes de jeunes des Pandas (U18 et U21) de 2021 à 2024. Depuis, il avait fait un pas de côté.