Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Photo: © photonews

Face au Nigeria, l'Ouganda de Paul Put jouera sa dernière carte dans la course aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Grues devront impérativement s'imposer face aux Super Eagles.

Six des seize qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations sont déjà connus. Parmi eux figurent l’Égypte, futur adversaire des Diables rouges à la Coupe du monde, le Maroc, l’Algérie, le Nigeria, ainsi que l’Afrique du Sud de Hugo Broos et le Mali de Tom Saintfiet.

Deux des trois sélectionneurs belges engagés dans cette CAN 2025 sont donc déjà assurés de franchir la phase de groupes. Le troisième jouera sa dernière carte ce mardi soir (17h00).

L'Ouganda de Paul Put face à son destin à la CAN

Dernier du groupe C avec un seul point, l’Ouganda de Paul Put conserve encore un mince espoir de qualification, mais devra créer la surprise face à une équipe nigériane en pleine confiance. Déjà qualifiés, les Super Eagles pourraient toutefois faire légèrement tourner leur effectif.

Qualifiées pour leur première phase finale de Coupe d’Afrique depuis 2019, les Grues ougandaises ont décroché leur premier point samedi face à la Tanzanie. Elles sont toutefois passées tout près d’un succès, manquant un penalty dans le temps additionnel.


Une victoire permettrait à l’Ouganda de se qualifier soit comme deuxième du groupe, soit parmi les meilleurs troisièmes. Un partage laisserait encore une chance aux hommes de Paul Put, mais celle-ci serait fortement compromise.

Suis Ouganda - Nigéria en live sur Walfoot.be à partir de 17:00.

African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Nigéria
Ouganda
Paul Put

11:20
11:20
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
1
08:30
08:00
07:20
1
07:00
06:30
22:30
23:00
22:00
21:00
21:40
21:20
20:20
21:00
20:40
4
20:00
19:30
19:00
18:30
1
18:00
17:30
17:00
16:45
16:30
16:00
15:40
15:20
15:00
14:30
14:00

African Cup of Nations

 Journée 3
Angola Angola 0-0 Egypte Egypte
Zambie Zambie 0-3 Maroc Maroc
Tanzanie Tanzanie 17:00 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 17:00 Nigéria Nigéria
Botswana Botswana 20:00 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 31/12 Algérie Algérie
Mozambique Mozambique 31/12 Cameroun Cameroun
