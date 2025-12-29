En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir
Photo: © photonews

Le milieu de terrain de l'AC Milan, Christian Pulisic, s'est récemment retrouvé au coeur d'une drôle de rumeur, qui lui prêtait une relation avec la célèbre actrice Sydney Sweeney. L'affaire a pris une telle ampleur qu'il a dû nier via ses réseaux sociaux.

La presse italienne en a fait ses gorges chaudes ces derniers jours : à la suite de la rupture entre la célèbre actrice Sydney Sweeney et son ex-fiancé Jonathan Davino, de nombreux footballeurs auraient tenté de conquérir le coeur de la belle blonde... et un joueur de Serie A y serait parvenu.

Selon la Gazzetta dello Sport, ce Rossonero, ce serait Christian Pulisic (27 ans), coéquipier d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan. Une rumeur qui a pris de plus en plus d'ampleur, au point que Pulisic lui-même a jugé bon de la démentir via ses réseaux sociaux.

Pulisic nie la rumeur via Instagram 

"S'il vous plaît, arrêtez les histoires inventées au sujet de ma vie privée", a écrit l'Américain via une story Instagram, disparue depuis, ce 28 décembe. "Les sources devraient être tenues responsables, ça peut affecter la vie des gens".

Pulisic serait en effet en couple depuis 2024 avec la golfeuse professionnelle Alexa Melton, une information qui n'a pas été démentie depuis. Une telle rumeur serait du genre à déplaire à n'importe quelle compagne. 


"Fake news, les gars, arrêtez avec cette bête rumeur", a également commenté Christian Pulisic sous un post Instagram évoquant sa prétendue relation avec la star, entre autres, de Euphoria, The White Lotus ou encore Once Upon A Time in Hollywood. 

