"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique
Photo: © photonews
Deviens fan de Zulte Waregem! 812

Sven Vandenbroeck était particulièrement furieux après la défaite de Zulte Waregem à l'Union il y a dix jours et n'a pas manqué de le faire savoir. L'entraîneur de l'Essevee n'écope cependant que d'une peine avec sursis.

Après la défaite de Zulte Waregem à l'Union il y a dix jours (2-0), Sven Vandenbroeck n'était pas passé par quatre chemins. Au micro de DAZN après la rencontre, il avait largement fustigé l'arbitrage de Nathan Verboomen.

"Depuis des semaines, l'Union contrôle tout. Je le dis depuis des semaines. Apparemment, les arbitres n'ont pas encore compris. Cette perception est pourtant bien ancrée chez beaucoup de gens", avait-il déclaré.

Dans son analyse, le parquet fédéral a jugé ces propos préjudiciables pour le corps arbitral. Il a été estimé que les dires de Vandenbroeck ont influencé la perception qu'a le grand public des décisions des officiels de la rencontre.

Deux matchs avec sursis pour Sven Vandenbroeck

Cité par Sporza, le parquet fédéral a qualifié les dires de Sven Vandenbroeck "d'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire et de la manière dont les médias sont instrumentalisés pour exprimer des frustrations."


Toujours selon le parquet, Sven Vandenbroeck aurait dû faire preuve de plus de retenue et n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait déjà fustigé les arbitres à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Mais malgré l'aspect de récidive souligné par le parquet, il n'écope que de deux matchs de suspension avec sursis et d'une amende de 1000 €. "Pour l'empêcher de commettre des infractions similaires à l'avenir", a-t-il été conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

11:20
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
1
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
1
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
1
Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

18:00
Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

17:30
Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

17:00
Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

16:45
Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

16:00
"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

16:30
La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

15:40
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

15:20
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

14:30
🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

15:00
"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved