"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

Sven Vandenbroeck était particulièrement furieux après la défaite de Zulte Waregem à l'Union il y a dix jours et n'a pas manqué de le faire savoir. L'entraîneur de l'Essevee n'écope cependant que d'une peine avec sursis.

Après la défaite de Zulte Waregem à l'Union il y a dix jours (2-0), Sven Vandenbroeck n'était pas passé par quatre chemins. Au micro de DAZN après la rencontre, il avait largement fustigé l'arbitrage de Nathan Verboomen.

"Depuis des semaines, l'Union contrôle tout. Je le dis depuis des semaines. Apparemment, les arbitres n'ont pas encore compris. Cette perception est pourtant bien ancrée chez beaucoup de gens", avait-il déclaré.

Dans son analyse, le parquet fédéral a jugé ces propos préjudiciables pour le corps arbitral. Il a été estimé que les dires de Vandenbroeck ont influencé la perception qu'a le grand public des décisions des officiels de la rencontre.

Deux matchs avec sursis pour Sven Vandenbroeck

Cité par Sporza, le parquet fédéral a qualifié les dires de Sven Vandenbroeck "d'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire et de la manière dont les médias sont instrumentalisés pour exprimer des frustrations."



Toujours selon le parquet, Sven Vandenbroeck aurait dû faire preuve de plus de retenue et n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait déjà fustigé les arbitres à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Mais malgré l'aspect de récidive souligné par le parquet, il n'écope que de deux matchs de suspension avec sursis et d'une amende de 1000 €. "Pour l'empêcher de commettre des infractions similaires à l'avenir", a-t-il été conclu.