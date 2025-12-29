"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

Désormais coordinateur des gardiens de but au RSC Anderlecht, Silvio Proto a défendu le bilan d'Olivier Renard, directeur sportif des Mauves. Il en a profité pour tacler le travail de Jesper Fredberg et Brian Riemer.

Présent en plateau pour l'émission de RTL TVI "Dans le Vestiaire", comme souvent cette saison, Silvio Proto a eu un échange animé avec Marc Delire sur le sujet de la direction sportive d'Anderlecht - dont Proto fait désormais partie, en tant que coordinateur des gardiens de but.

Répondant aux propos de son compère selon lesquels Olivier Renard devrait "démissionner" devant le nombre d'échecs ayant coûté plusieurs millions au RSCA, Silvio Proto a défendu le directeur sportif des Bruxellois. "Presque tous les joueurs recrutés par Olivier jouent", estime-t-il.

Riemer et Fredberg, responsables ?

Selon Proto, le problème vient d'années de mauvaise gestion avant l'arrivée d'Olivier Renard aux manettes. "Il faut analyser ce que les Danois ont fait à l'époque. On paie aujourd'hui le prix de leurs erreurs", estime l'ancien gardien de but d'Anderlecht.

"Jesper Fredberg et Brian Riemer ont laissé des joueurs importants arriver en fin de contrat", pointe Proto. "Et il faut les monnayer aujourd'hui". Ces joueurs, ce sont bien sûr Yari Verschaeren, Mario Stroeykens et avant eux Théo Leoni - des joueurs... que Besnik Hasi n'aligne pas.



Reste désormais à savoir si ce type de discours, peu aligné sur la volonté claire du Sporting d'Anderlecht de ne pas tirer à boulets rouges sur les directions précédentes, plaira dans les bureaux de Neerpede.