Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

En à peine une semaine, Nicky Hayen a déjà presque convaincu tout le monde au Racing Genk. Après la défaite contre Bruges, Yira Sor et Daan Heymans se sont exprimés sur les premiers pas du natif du Limbourg à la Cegeka Arena.

Nicky Hayen a pris place sur le banc du Racing Genk pour la première fois face au Club de Bruges, le week-end dernier. Le natif du Limbourg a vu son équipe inscrire trois buts face aux Blauw & Zwart, mais s'incliner malgré tout.

Malgré cette défaite pour conclure l'année civile, Genk peut toutefois retenir plusieurs points positifs de sa prestation face aux Brugeois. C'est aussi le sentiment de Yira Sor, qui s'est exprimé après la rencontre sur les premiers pas de Nicky Hayen à la Cegeka Arena.

"C'est quelqu'un de très calme. L'état d'esprit de l'équipe est bon, car il inspire beaucoup de confiance aux joueurs. Il nous dit qu'on doit croire en nous. Personnellement, il est venu me parler avant le match. Il m'a dit que je devais vraiment avoir la volonté de marquer un but, et je l'ai fait. On joue avec un style différent, mais le principal reste l'énergie, la mentalité et l'envie de gagner."

Nicky Hayen a déjà convaincu le vestiaire du Racing Genk

Même son de cloche du côté de Daan Heymans. Le milieu offensif est déjà conquis par Nicky Hayen et se réjouit de la suite. "Il a déjà à cœur de laisser sa marque sur l'équipe. Il l'a clairement montré à plusieurs moments pendant la semaine", a-t-il déclaré.



"La défense, le nombre de joueurs qui restent en retrait sur une phase arrêtée, le nombre d'attaquants avec lequel on se projette, le joueur qui doit rester quand un autre sort de position... Il a déjà revu tous les principes fondamentaux du football", a-t-il conclu.